Сьогоднішня ціна Chartreux Cat (CHART)

Поточна ціна Chartreux Cat (CHART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.93K USD. Ціна CHART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chartreux Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39 USD

- зміна ціни Chartreux Cat протягом дня — -6.90%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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