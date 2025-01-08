Ціна Chartreux Cat (CHART)
Поточна ціна Chartreux Cat (CHART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.93K USD. Ціна CHART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chartreux Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39 USD
- зміна ціни Chartreux Cat протягом дня — -6.90%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chartreux Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chartreux Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chartreux Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chartreux Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.90%
|30 днів
|$ 0
|-36.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chartreux Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-6.90%
+2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.
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