Яка зараз ринкова ціна Charred Treasures?

Charred Treasures оцінюється в ₴37.97080045443057536000, зі зміною -2.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має CHARRED?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення CHARRED у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Charred Treasures у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість CHARRED?

Обігова кількість становить 1600000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Charred Treasures?

Charred Treasures згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як CHARRED виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,RWA Protocol,Trading Card RWA Platform?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,RWA Protocol,Trading Card RWA Platform, імпульс CHARRED залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.