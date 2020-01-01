Токеноміка Charm AI (CHARM) Дізнайтеся ключову інформацію про Charm AI (CHARM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Charm AI (CHARM) Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities. Офіційний вебсайт: https://chrmai.com/ Whitepaper: https://chrmai.gitbook.io/charmai Купити CHARM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Charm AI (CHARM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Charm AI (CHARM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,08K $ 10,08K $ 10,08K Загальна пропозиція: $ 997,84M $ 997,84M $ 997,84M Циркуляційна пропозиція: $ 997,84M $ 997,84M $ 997,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,08K $ 10,08K $ 10,08K Історичний максимум: $ 0,00141397 $ 0,00141397 $ 0,00141397 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Charm AI (CHARM)

Токеноміка Charm AI (CHARM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Charm AI (CHARM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHARM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHARM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHARM, досліджуйте ціну токена CHARM в реальному часі!

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