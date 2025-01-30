Сьогоднішня ціна Charm AI (CHARM)

Поточна ціна Charm AI (CHARM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 652.39K USD. Ціна CHARM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Charm AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42M USD

- зміна ціни Charm AI протягом дня — -38.94%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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