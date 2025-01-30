Ціна Charm AI (CHARM)
Поточна ціна Charm AI (CHARM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 652.39K USD. Ціна CHARM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Charm AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42M USD
- зміна ціни Charm AI протягом дня — -38.94%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charm AI до USD становила $ -0.000416068259560915.
За останні 30 днів зміна ціни Charm AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Charm AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Charm AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000416068259560915
|-38.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Charm AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-14.15%
-38.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.
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