Токеноміка Charlotte Fang (REMILIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Charlotte Fang (REMILIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Charlotte Fang (REMILIA) REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. Офіційний вебсайт: https://www.remilia.life/ Купити REMILIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Charlotte Fang (REMILIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Charlotte Fang (REMILIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,81K $ 11,81K $ 11,81K Загальна пропозиція: $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 Циркуляційна пропозиція: $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 11,81K $ 11,81K $ 11,81K Історичний максимум: $ 663,27 $ 663,27 $ 663,27 Історичний мінімум: $ 16,24 $ 16,24 $ 16,24 Поточна ціна: $ 17,12 $ 17,12 $ 17,12 Дізнайтеся більше про ціну Charlotte Fang (REMILIA)

Токеноміка Charlotte Fang (REMILIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Charlotte Fang (REMILIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів REMILIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів REMILIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку REMILIA, досліджуйте ціну токена REMILIA в реальному часі!

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