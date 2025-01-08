Ціна Charlotte Fang (REMILIA)
Поточна ціна Charlotte Fang (REMILIA) сьогодні становить 27.67 USD з ринковою капіталізацією $ 19.09K USD. Ціна REMILIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Charlotte Fang:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.46 USD
- зміна ціни Charlotte Fang протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 690.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charlotte Fang до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Charlotte Fang до USD становила $ -22.9897495490.
За останні 60 днів зміна ціни Charlotte Fang до USD становила $ -19.8451232240.
За останні 90 днів зміна ціни Charlotte Fang до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -22.9897495490
|-83.08%
|60 днів
|$ -19.8451232240
|-71.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Charlotte Fang: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.
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