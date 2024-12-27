Сьогоднішня ціна Charlie (CHARLIE)

Поточна ціна Charlie (CHARLIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140.04K USD. Ціна CHARLIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Charlie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.25K USD

- зміна ціни Charlie протягом дня — -12.26%

- циркуляційна пропозиція – 991.48M USD

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