Ціна Charlie (CHARLIE)
Поточна ціна Charlie (CHARLIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140.04K USD. Ціна CHARLIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Charlie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.25K USD
- зміна ціни Charlie протягом дня — -12.26%
- циркуляційна пропозиція – 991.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charlie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Charlie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Charlie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Charlie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.26%
|30 днів
|$ 0
|-61.30%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Charlie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-12.26%
-17.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Embracing the lazy chaos of sloth energy, $CHARLIE has rolled in. Litecoin’s own cuddly yet savage meme coin is here to claw its way up the cryptomarkets, unbothered by the hype — because $CHARLIE knows who the jungle belongs to.
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