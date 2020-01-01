Токеноміка Charli3 (C3) Дізнайтеся ключову інформацію про Charli3 (C3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Charli3 (C3) Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Офіційний вебсайт: https://charli3.io/ Whitepaper: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Купити C3 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Charli3 (C3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Charli3 (C3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 35,67M $ 35,67M $ 35,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,17M $ 3,17M $ 3,17M Історичний максимум: $ 4,19 $ 4,19 $ 4,19 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,03166168 $ 0,03166168 $ 0,03166168 Дізнайтеся більше про ціну Charli3 (C3)

Токеноміка Charli3 (C3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Charli3 (C3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів C3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів C3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку C3, досліджуйте ціну токена C3 в реальному часі!

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