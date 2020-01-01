Токеноміка CHARLES (CHARLES) Дізнайтеся ключову інформацію про CHARLES (CHARLES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CHARLES (CHARLES) The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility. Офіційний вебсайт: https://stuff.io/video/about-stuff-e2/ Купити CHARLES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CHARLES (CHARLES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CHARLES (CHARLES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 423,35K $ 423,35K $ 423,35K Загальна пропозиція: $ 30,04M $ 30,04M $ 30,04M Циркуляційна пропозиція: $ 30,04M $ 30,04M $ 30,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 423,35K $ 423,35K $ 423,35K Історичний максимум: $ 0,127588 $ 0,127588 $ 0,127588 Історичний мінімум: $ 0,00979852 $ 0,00979852 $ 0,00979852 Поточна ціна: $ 0,01409486 $ 0,01409486 $ 0,01409486 Дізнайтеся більше про ціну CHARLES (CHARLES)

Токеноміка CHARLES (CHARLES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CHARLES (CHARLES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHARLES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHARLES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHARLES, досліджуйте ціну токена CHARLES в реальному часі!

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