Токеноміка Charles the Chad (CHAD) Дізнайтеся ключову інформацію про Charles the Chad (CHAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Charles the Chad (CHAD) Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire. Офіційний вебсайт: https://charlesthechad.com/ Купити CHAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Charles the Chad (CHAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Charles the Chad (CHAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Історичний максимум: $ 0,03519658 $ 0,03519658 $ 0,03519658 Історичний мінімум: $ 0,00152588 $ 0,00152588 $ 0,00152588 Поточна ціна: $ 0,00193152 $ 0,00193152 $ 0,00193152 Дізнайтеся більше про ціну Charles the Chad (CHAD)

Токеноміка Charles the Chad (CHAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Charles the Chad (CHAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHAD, досліджуйте ціну токена CHAD в реальному часі!

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