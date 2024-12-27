Сьогоднішня ціна Charles the Chad (CHAD)

Поточна ціна Charles the Chad (CHAD) сьогодні становить 0.01870188 USD з ринковою капіталізацією $ 18.72M USD. Ціна CHAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Charles the Chad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.66K USD

- зміна ціни Charles the Chad протягом дня — +8.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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