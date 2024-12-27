Ціна Charles the Chad (CHAD)
Поточна ціна Charles the Chad (CHAD) сьогодні становить 0.01870188 USD з ринковою капіталізацією $ 18.72M USD. Ціна CHAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Charles the Chad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.66K USD
- зміна ціни Charles the Chad протягом дня — +8.05%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charles the Chad до USD становила $ +0.00139321.
За останні 30 днів зміна ціни Charles the Chad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Charles the Chad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Charles the Chad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00139321
|+8.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Charles the Chad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.04%
+8.05%
+32.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.
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