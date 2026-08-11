Сьогоднішня ціна Charles AI by Virtuals

Поточна ціна Charles AI by Virtuals (CHARLES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHARLES до USD становить $ 0 за CHARLES.

Charles AI by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35.214, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CHARLES. Протягом останніх 24 годин CHARLES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHARLES змінився на +1,68% за останню годину та на -29,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Ринкова капіталізація $ 35,21K$ 35,21K $ 35,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,21K$ 35,21K $ 35,21K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Charles AI by Virtuals — $ 35,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHARLES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,21K.