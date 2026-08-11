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Поточна ціна Charles AI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CHARLES становить 35.214 USD. Відстежуйте оновлення цін CHARLES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Charles AI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CHARLES становить 35.214 USD. Відстежуйте оновлення цін CHARLES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CHARLES

Інформація про ціну CHARLES

Що таке CHARLES

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Ціна Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CHARLES до USD:

$0,00003527
$0,00003527$0,00003527
-8,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Charles AI by Virtuals (CHARLES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:13:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Charles AI by Virtuals

Поточна ціна Charles AI by Virtuals (CHARLES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHARLES до USD становить $ 0 за CHARLES.

Charles AI by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35.214, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CHARLES. Протягом останніх 24 годин CHARLES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHARLES змінився на +1,68% за останню годину та на -29,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Charles AI by Virtuals (CHARLES)

$ 35,21K
$ 35,21K$ 35,21K

--
----

$ 35,21K
$ 35,21K$ 35,21K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Charles AI by Virtuals — $ 35,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHARLES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,21K.

Історія ціни Charles AI by Virtuals у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,68%

-9,07%

-29,35%

-29,35%

Історія ціни Charles AI by Virtuals (CHARLES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charles AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Charles AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Charles AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Charles AI by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-9,07%
30 днів$ 0-22,94%
60 днів$ 0-58,16%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Charles AI by Virtuals

Прогноз ціни Charles AI by Virtuals (CHARLES) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CHARLES у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Charles AI by Virtuals (CHARLES) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Charles AI by Virtuals потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Charles AI by Virtuals у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CHARLES на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Charles AI by Virtuals.

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Ресурс Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про Charles AI by Virtuals

Яка зараз ціна Charles AI by Virtuals?

Торгуючи за ₴, Charles AI by Virtuals продемонстрував зміну ціни на рівні -9.07% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку CHARLES?

Поставки грають важливу роль: з обігу 1000000000.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Charles AI by Virtuals?

Його ринкова капіталізація становить ₴1552304.98521574464000, що займає #7638 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

CHARLES зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Charles AI by Virtuals вписується у категорію Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem?

Як токен Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, CHARLES конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Charles AI by Virtuals

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:13:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

DAPPOS

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$0,51149
$0,51149$0,51149

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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