Інформація щодо ціни Charged Particles (IONX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00109643 $ 0,00109643 $ 0,00109643 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00109643$ 0,00109643 $ 0,00109643 Рекордний максимум $ 2,75$ 2,75 $ 2,75 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,29% Зміна ціни (1 дн.) -11,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,01%

Актуальна ціна Charged Particles (IONX) становить --. За останні 24 години IONX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00109643, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IONX становить $ 2,75, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IONX змінився на +2,29% за останню годину, -11,72% за 24 години та на +2,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Charged Particles (IONX)

Ринкова капіталізація $ 77,26K$ 77,26K $ 77,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,72K$ 96,72K $ 96,72K Циркуляційне постачання 79,88M 79,88M 79,88M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Charged Particles — $ 77,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IONX — 79,88M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,72K.