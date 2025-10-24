Актуальна ціна Charged Particles сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IONX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IONX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Charged Particles сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IONX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IONX на MEXC вже зараз.

$0,00096723
-11,70%1D
Графік ціни Charged Particles (IONX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Charged Particles (IONX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00109643
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0,00109643
$ 2,75
$ 0
+2,29%

-11,72%

+2,01%

+2,01%

Актуальна ціна Charged Particles (IONX) становить --. За останні 24 години IONX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00109643, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IONX становить $ 2,75, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IONX змінився на +2,29% за останню годину, -11,72% за 24 години та на +2,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Charged Particles (IONX)

$ 77,26K
--
$ 96,72K
79,88M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Charged Particles — $ 77,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IONX — 79,88M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,72K.

Історія ціни Charged Particles (IONX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Charged Particles до USD становила $ -0,000128533863199773.
За останні 30 днів зміна ціни Charged Particles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Charged Particles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Charged Particles до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000128533863199773-11,72%
30 днів$ 0-32,78%
60 днів$ 0-42,55%
90 днів$ 0--

Що таке Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Charged Particles (USD)

Скільки коштуватиме Charged Particles (IONX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Charged Particles (IONX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Charged Particles.

Перегляньте прогноз ціни Charged Particles вже зараз!

IONX до місцевих валют

Токеноміка Charged Particles (IONX)

Розуміння токеноміки Charged Particles (IONX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IONX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Charged Particles (IONX)

Скільки сьогодні коштує Charged Particles (IONX)?
Актуальна ціна IONX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IONX до USD?
Поточна ціна IONX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Charged Particles?
Ринкова капіталізація IONX — $ 77,26K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IONX?
Циркуляційна пропозиція IONX — 79,88M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IONX?
IONX досяг історичної максимальної ціни у 2,75 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IONX?
Історична мінімальна ціна IONX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі IONX?
Актуальний обсяг торгівлі IONX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IONX цього року?
IONX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IONX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Charged Particles (IONX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.