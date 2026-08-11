Сьогоднішня ціна CharacterX

Поточна ціна CharacterX (CAI) сьогодні становить $ 0,0125726, зі зміною 6,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAI до USD становить $ 0,0125726 за CAI.

CharacterX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 234 994, з циркуляційною пропозицією у 18,69M CAI. Протягом останніх 24 годин CAI торгувався між $ 0,01216712 (мінімум) та $ 0,01324127 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,378105, тоді як історичний мінімум — $ 0,01142255.

У короткостроковій динаміці CAI змінився на -0,19% за останню годину та на -1,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,74K.

Ринкова інформація щодо CharacterX (CAI)

Ринкова капіталізація $ 234,99K$ 234,99K $ 234,99K Обсяг (за 24 год) $ 6,74K$ 6,74K $ 6,74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 18,69M 18,69M 18,69M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CharacterX — $ 234,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,74K. Циркуляційна пропозиція CAI — 18,69M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.