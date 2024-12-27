Ціна Chappyz (CHAPZ)
Поточна ціна Chappyz (CHAPZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.61M USD. Ціна CHAPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chappyz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.34K USD
- зміна ціни Chappyz протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 5.59B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chappyz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chappyz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chappyz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chappyz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.05%
|30 днів
|$ 0
|+26.17%
|60 днів
|$ 0
|+1.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chappyz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-2.05%
-17.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system.
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