Сьогоднішня ціна Chappyz (CHAPZ)

Поточна ціна Chappyz (CHAPZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.61M USD. Ціна CHAPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chappyz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.34K USD

- зміна ціни Chappyz протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 5.59B USD

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