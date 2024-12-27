Сьогоднішня ціна chaos and disorder (CHAOS)

Поточна ціна chaos and disorder (CHAOS) сьогодні становить 0.00682986 USD з ринковою капіталізацією $ 6.82M USD. Ціна CHAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chaos and disorder:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD

- зміна ціни chaos and disorder протягом дня — -12.16%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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