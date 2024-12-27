Сьогоднішня ціна Changpeng Zhao (CZ)

Поточна ціна Changpeng Zhao (CZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 160.99K USD. Ціна CZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Changpeng Zhao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.17 USD

- зміна ціни Changpeng Zhao протягом дня — +2.36%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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