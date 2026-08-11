Сьогоднішня ціна Changex

Поточна ціна Changex (CHANGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHANGE до USD становить $ 0 за CHANGE.

Changex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 80 874, з циркуляційною пропозицією у 202,43M CHANGE. Протягом останніх 24 годин CHANGE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,123067, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHANGE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 298,53.

Ринкова інформація щодо Changex (CHANGE)

Ринкова капіталізація $ 80,87K$ 80,87K $ 80,87K Обсяг (за 24 год) $ 298,53$ 298,53 $ 298,53 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 169,79K$ 169,79K $ 169,79K Циркуляційне постачання 202,43M 202,43M 202,43M Загальна пропозиція 425 000 000,0 425 000 000,0 425 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Changex — $ 80,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 298,53. Циркуляційна пропозиція CHANGE — 202,43M, зі загальною пропозицією 425000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 169,79K.