Ціна ChangeNOW (NOW)
Поточна ціна ChangeNOW (NOW) сьогодні становить 0.133828 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChangeNOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD
- зміна ціни ChangeNOW протягом дня — -7.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін NOW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChangeNOW до USD становила $ -0.0101296335566715.
За останні 30 днів зміна ціни ChangeNOW до USD становила $ -0.0129329639.
За останні 60 днів зміна ціни ChangeNOW до USD становила $ +0.0272050108.
За останні 90 днів зміна ціни ChangeNOW до USD становила $ +0.04961255933386749.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0101296335566715
|-7.03%
|30 днів
|$ -0.0129329639
|-9.66%
|60 днів
|$ +0.0272050108
|+20.33%
|90 днів
|$ +0.04961255933386749
|+58.91%
Останній аналіз цін ChangeNOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-7.03%
+4.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is ChangeNOW Token? NOW is the native digital asset introduced by ChangeNOW, an instant exchange platform, to serve as an internal currency on NOW products. At this moment, the token is used as a means of payment for asset listing fees on ChangeNOW, as well as is the platform’s own stakeable token. What Makes ChangeNOW Token Unique? NOW tokens fuel all the products within the NOW product ecosystem. You can get NOW Token as cashback at ChangeNOW or NOW Wallet. Also, you can get up to 6.25% ROI yearly by staking it! Token’s use area is constantly widening for individuals and businesses to add new possibilities. Meanwhile, regular quarter burns increase the value of each token. Where ChangeNOW Tokens can be used? Use NOW Tokens to purchase goods and services with NOW Payments Pay for nodes services in NOW Nodes at special prices using NOW Tokens. Gain access to Pro account in ChangeNOW, which offer up to 20% fee back on every transaction. Take out crypto loans using NOW tokens as collateral. Pay for Anti-Money Laundering (AML) checks using NOW Tokens. And much more How Many ChangeNOW Tokens Are There in Circulation? Total supply of NOW Tokens is 199,763,509.9. It has been already burnt 102,190,154.33 NOW Tokens and it will continue until their number reaches 100,000,000! Allocation of NOW Tokens: 40% Reserve 12% Development fund 12% Advisors and corporate evangelists 12% Marketing needs 10% Risks prevention 30% Airdrop 14% Team bonuses 10% Private investors Staking ChangeNOW Tokens NOW Token holders have the opportunity to stake their funds by 6,25 % per annum! Rewards are granted weekly and accumulated in a staking pool. You can redeem or restake them partially or fully as desired. How Is the ChangeNOW Network Secured? NOW is supported by the reliable Binance Chain and Ethereum networks for consensus. This token contracts are thoroughly audited, with no extra minting or admin features, ensuring full decentralization and security. Additionally, ChangeNOW has est
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NOW до AUD
A$0.2141248
|1 NOW до GBP
￡0.1070624
|1 NOW до EUR
€0.12847488
|1 NOW до USD
$0.133828
|1 NOW до MYR
RM0.60088772
|1 NOW до TRY
₺4.72814324
|1 NOW до JPY
¥21.1582068
|1 NOW до RUB
₽14.353053
|1 NOW до INR
₹11.48645724
|1 NOW до IDR
Rp2,158.51582684
|1 NOW до PHP
₱7.80752552
|1 NOW до EGP
￡E.6.7783882
|1 NOW до BRL
R$0.8163508
|1 NOW до CAD
C$0.19137404
|1 NOW до BDT
৳16.3002504
|1 NOW до NGN
₦206.84321852
|1 NOW до UAH
₴5.69304312
|1 NOW до VES
Bs7.092884
|1 NOW до PKR
Rs37.50663528
|1 NOW до KZT
₸71.14697964
|1 NOW до THB
฿4.62509568
|1 NOW до TWD
NT$4.39089668
|1 NOW до CHF
Fr0.1204452
|1 NOW до HKD
HK$1.03984356
|1 NOW до MAD
.د.م1.34630968