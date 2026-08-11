Сьогоднішня ціна Chancecoin

Поточна ціна Chancecoin (CHANCE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHANCE до USD становить $ 0 за CHANCE.

Chancecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 373 848, з циркуляційною пропозицією у 999,92M CHANCE. Протягом останніх 24 годин CHANCE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00488584, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHANCE змінився на +3,77% за останню годину та на -41,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 140,53K.

Ринкова інформація щодо Chancecoin (CHANCE)

Ринкова капіталізація $ 373,85K$ 373,85K $ 373,85K Обсяг (за 24 год) $ 140,53K$ 140,53K $ 140,53K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 373,85K$ 373,85K $ 373,85K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 916 505,403539 999 916 505,403539 999 916 505,403539

Поточна ринкова капіталізація Chancecoin — $ 373,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 140,53K. Циркуляційна пропозиція CHANCE — 999,92M, зі загальною пропозицією 999916505.403539. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 373,85K.