Сьогоднішня ціна Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Поточна ціна Champignons of Arborethia (CHAMPZ) сьогодні становить 0.00236595 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна CHAMPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Champignons of Arborethia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.65K USD

- зміна ціни Champignons of Arborethia протягом дня — -12.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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