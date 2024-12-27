Ціна Champignons of Arborethia (CHAMPZ)
Поточна ціна Champignons of Arborethia (CHAMPZ) сьогодні становить 0.00236595 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна CHAMPZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Champignons of Arborethia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.65K USD
- зміна ціни Champignons of Arborethia протягом дня — -12.72%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Champignons of Arborethia до USD становила $ -0.000345118346588224.
За останні 30 днів зміна ціни Champignons of Arborethia до USD становила $ -0.0000233093.
За останні 60 днів зміна ціни Champignons of Arborethia до USD становила $ -0.0001220283.
За останні 90 днів зміна ціни Champignons of Arborethia до USD становила $ +0.0006798500663450993.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000345118346588224
|-12.72%
|30 днів
|$ -0.0000233093
|-0.98%
|60 днів
|$ -0.0001220283
|-5.15%
|90 днів
|$ +0.0006798500663450993
|+40.32%
Останній аналіз цін Champignons of Arborethia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.75%
-12.72%
-16.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 CHAMPZ до AUD
A$0.0038091795
|1 CHAMPZ до GBP
￡0.0018691005
|1 CHAMPZ до EUR
€0.002271312
|1 CHAMPZ до USD
$0.00236595
|1 CHAMPZ до MYR
RM0.0105757965
|1 CHAMPZ до TRY
₺0.0833524185
|1 CHAMPZ до JPY
¥0.3735125265
|1 CHAMPZ до RUB
₽0.246106119
|1 CHAMPZ до INR
₹0.202288725
|1 CHAMPZ до IDR
Rp38.1604785285
|1 CHAMPZ до PHP
₱0.1385736915
|1 CHAMPZ до EGP
￡E.0.1203558765
|1 CHAMPZ до BRL
R$0.0145979115
|1 CHAMPZ до CAD
C$0.0033833085
|1 CHAMPZ до BDT
৳0.282257835
|1 CHAMPZ до NGN
₦3.662443281
|1 CHAMPZ до UAH
₴0.099038667
|1 CHAMPZ до VES
Bs0.12066345
|1 CHAMPZ до PKR
Rs0.6575684835
|1 CHAMPZ до KZT
₸1.2239769135
|1 CHAMPZ до THB
฿0.0806079165
|1 CHAMPZ до TWD
NT$0.0777214575
|1 CHAMPZ до CHF
Fr0.002129355
|1 CHAMPZ до HKD
HK$0.018359772
|1 CHAMPZ до MAD
.د.م0.023801457