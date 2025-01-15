Ціна CHAISavings (CHAI)
Поточна ціна CHAISavings (CHAI) сьогодні становить 0.00313374 USD з ринковою капіталізацією $ 3.13M USD. Ціна CHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHAISavings:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.40K USD
- зміна ціни CHAISavings протягом дня — -37.57%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHAISavings до USD становила $ -0.001885955608814027.
За останні 30 днів зміна ціни CHAISavings до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHAISavings до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHAISavings до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001885955608814027
|-37.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHAISavings: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.36%
-37.57%
-54.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.
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