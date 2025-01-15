Сьогоднішня ціна CHAISavings (CHAI)

Поточна ціна CHAISavings (CHAI) сьогодні становить 0.00313374 USD з ринковою капіталізацією $ 3.13M USD. Ціна CHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHAISavings:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.40K USD

- зміна ціни CHAISavings протягом дня — -37.57%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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