Ціна chair (CHAIR)
Поточна ціна chair (CHAIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.96K USD. Ціна CHAIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chair:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.27 USD
- зміна ціни chair протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
Отримуйте оновлення цін CHAIR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHAIR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chair до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chair до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chair до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chair до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.20%
|60 днів
|$ 0
|+3.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chair: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chair is an innovative and whimsical crypto project built on the Solana blockchain. Embracing a playful concept, Chair takes the form of the world's most popular plastic chair, bringing a touch of humor and simplicity to the world of decentralized finance (DeFi) and digital assets. Key Features: Unique Concept: Chair is centered around the iconic plastic chair, a familiar and universally recognized item. This project adds a fun and light-hearted twist to the serious realm of cryptocurrency. Solana Blockchain: Built on the Solana blockchain, Chair benefits from Solana's high-speed transactions, low fees, and robust security. This ensures that users can enjoy a seamless and efficient experience.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHAIR до AUD
A$--
|1 CHAIR до GBP
￡--
|1 CHAIR до EUR
€--
|1 CHAIR до USD
$--
|1 CHAIR до MYR
RM--
|1 CHAIR до TRY
₺--
|1 CHAIR до JPY
¥--
|1 CHAIR до RUB
₽--
|1 CHAIR до INR
₹--
|1 CHAIR до IDR
Rp--
|1 CHAIR до PHP
₱--
|1 CHAIR до EGP
￡E.--
|1 CHAIR до BRL
R$--
|1 CHAIR до CAD
C$--
|1 CHAIR до BDT
৳--
|1 CHAIR до NGN
₦--
|1 CHAIR до UAH
₴--
|1 CHAIR до VES
Bs--
|1 CHAIR до PKR
Rs--
|1 CHAIR до KZT
₸--
|1 CHAIR до THB
฿--
|1 CHAIR до TWD
NT$--
|1 CHAIR до CHF
Fr--
|1 CHAIR до HKD
HK$--
|1 CHAIR до MAD
.د.م--