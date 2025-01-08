Ціна ChainZoom (ZOOM)
Поточна ціна ChainZoom (ZOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChainZoom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 438.84 USD
- зміна ціни ChainZoom протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZOOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZOOM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChainZoom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChainZoom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChainZoom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChainZoom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-86.03%
|60 днів
|$ 0
|-82.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ChainZoom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elevate your crypto journey with real-time analytics, unlocking the ability to transform any Web3 platform, such as Etherscan and X, into a trading and data terminal.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZOOM до AUD
A$--
|1 ZOOM до GBP
￡--
|1 ZOOM до EUR
€--
|1 ZOOM до USD
$--
|1 ZOOM до MYR
RM--
|1 ZOOM до TRY
₺--
|1 ZOOM до JPY
¥--
|1 ZOOM до RUB
₽--
|1 ZOOM до INR
₹--
|1 ZOOM до IDR
Rp--
|1 ZOOM до PHP
₱--
|1 ZOOM до EGP
￡E.--
|1 ZOOM до BRL
R$--
|1 ZOOM до CAD
C$--
|1 ZOOM до BDT
৳--
|1 ZOOM до NGN
₦--
|1 ZOOM до UAH
₴--
|1 ZOOM до VES
Bs--
|1 ZOOM до PKR
Rs--
|1 ZOOM до KZT
₸--
|1 ZOOM до THB
฿--
|1 ZOOM до TWD
NT$--
|1 ZOOM до CHF
Fr--
|1 ZOOM до HKD
HK$--
|1 ZOOM до MAD
.د.م--