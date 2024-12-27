Сьогоднішня ціна ChainPort (PORTX)

Поточна ціна ChainPort (PORTX) сьогодні становить 0.0019583 USD з ринковою капіталізацією $ 334.94K USD. Ціна PORTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChainPort:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни ChainPort протягом дня — -7.29%

- циркуляційна пропозиція – 171.13M USD

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