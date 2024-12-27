Ціна ChainPort (PORTX)
Поточна ціна ChainPort (PORTX) сьогодні становить 0.0019583 USD з ринковою капіталізацією $ 334.94K USD. Ціна PORTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChainPort:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни ChainPort протягом дня — -7.29%
- циркуляційна пропозиція – 171.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChainPort до USD становила $ -0.000154090335812734.
За останні 30 днів зміна ціни ChainPort до USD становила $ -0.0001028348.
За останні 60 днів зміна ціни ChainPort до USD становила $ -0.0003563293.
За останні 90 днів зміна ціни ChainPort до USD становила $ +0.0001980993169823708.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000154090335812734
|-7.29%
|30 днів
|$ -0.0001028348
|-5.25%
|60 днів
|$ -0.0003563293
|-18.19%
|90 днів
|$ +0.0001980993169823708
|+11.25%
Останній аналіз цін ChainPort: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-7.29%
+37.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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