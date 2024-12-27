Ціна Chainpal (CPAL)
Поточна ціна Chainpal (CPAL) сьогодні становить 1.084 USD з ринковою капіталізацією $ 8.25M USD. Ціна CPAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chainpal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 364.32K USD
- зміна ціни Chainpal протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 7.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chainpal до USD становила $ -0.006807069544547.
За останні 30 днів зміна ціни Chainpal до USD становила $ +30.9315654780.
За останні 60 днів зміна ціни Chainpal до USD становила $ +42.1729769652.
За останні 90 днів зміна ціни Chainpal до USD становила $ +1.02929336443412396.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.006807069544547
|-0.62%
|30 днів
|$ +30.9315654780
|+2,853.47%
|60 днів
|$ +42.1729769652
|+3,890.50%
|90 днів
|$ +1.02929336443412396
|+1,881.48%
Останній аналіз цін Chainpal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.18%
-0.62%
-22.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.
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