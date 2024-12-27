Сьогоднішня ціна Chainpal (CPAL)

Поточна ціна Chainpal (CPAL) сьогодні становить 1.084 USD з ринковою капіталізацією $ 8.25M USD. Ціна CPAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chainpal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 364.32K USD

- зміна ціни Chainpal протягом дня — -0.62%

- циркуляційна пропозиція – 7.63M USD

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