Токеноміка Chainflip (FLIP) Дізнайтеся ключову інформацію про Chainflip (FLIP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chainflip (FLIP) Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Офіційний вебсайт: https://chainflip.io/ Whitepaper: https://chainflip.io/whitepaper.pdf Купити FLIP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chainflip (FLIP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chainflip (FLIP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,07M $ 20,07M $ 20,07M Загальна пропозиція: $ 95,37M $ 95,37M $ 95,37M Циркуляційна пропозиція: $ 63,66M $ 63,66M $ 63,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,07M $ 30,07M $ 30,07M Історичний максимум: $ 9,48 $ 9,48 $ 9,48 Історичний мінімум: $ 0,315128 $ 0,315128 $ 0,315128 Поточна ціна: $ 0,315332 $ 0,315332 $ 0,315332 Дізнайтеся більше про ціну Chainflip (FLIP)

Токеноміка Chainflip (FLIP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chainflip (FLIP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLIP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLIP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLIP, досліджуйте ціну токена FLIP в реальному часі!

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