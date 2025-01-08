Ціна ChainFactory (FACTORY)
Поточна ціна ChainFactory (FACTORY) сьогодні становить 0.052007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FACTORY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChainFactory:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.87K USD
- зміна ціни ChainFactory протягом дня — -25.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChainFactory до USD становила $ -0.01816463503032053.
За останні 30 днів зміна ціни ChainFactory до USD становила $ -0.0286262910.
За останні 60 днів зміна ціни ChainFactory до USD становила $ -0.0292591121.
За останні 90 днів зміна ціни ChainFactory до USD становила $ +0.00046907353998967.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01816463503032053
|-25.88%
|30 днів
|$ -0.0286262910
|-55.04%
|60 днів
|$ -0.0292591121
|-56.25%
|90 днів
|$ +0.00046907353998967
|+0.91%
Останній аналіз цін ChainFactory: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-25.88%
-7.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChainFactory is a smart contract creation tool and surrounding ecosystem to enable non-coders to become their own developers.
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