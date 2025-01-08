Сьогоднішня ціна ChainFactory (FACTORY)

Поточна ціна ChainFactory (FACTORY) сьогодні становить 0.052007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FACTORY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChainFactory:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.87K USD

- зміна ціни ChainFactory протягом дня — -25.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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