Ціна ChainCade (CHAINCADE)
Поточна ціна ChainCade (CHAINCADE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHAINCADE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChainCade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.48 USD
- зміна ціни ChainCade протягом дня — -4.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChainCade до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChainCade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChainCade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChainCade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.02%
|30 днів
|$ 0
|-6.44%
|60 днів
|$ 0
|+7.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ChainCade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-4.02%
-2.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChainCade is bringing the arcade experience to the blockchain. Retro arcade games that you can play to earn BNB and other prizes. An NFT marketplace to collect our exclusive NFT drops from your favorite games on our platform and a game developer program aimed at rewarding and showcasing talent.
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