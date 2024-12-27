Сьогоднішня ціна ChainBounty (BOUNTY)

Поточна ціна ChainBounty (BOUNTY) сьогодні становить 0.058767 USD з ринковою капіталізацією $ 29.72M USD. Ціна BOUNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChainBounty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.16M USD

- зміна ціни ChainBounty протягом дня — +1.97%

- циркуляційна пропозиція – 505.83M USD

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