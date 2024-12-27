Ціна ChainBounty (BOUNTY)
Поточна ціна ChainBounty (BOUNTY) сьогодні становить 0.058767 USD з ринковою капіталізацією $ 29.72M USD. Ціна BOUNTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChainBounty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.16M USD
- зміна ціни ChainBounty протягом дня — +1.97%
- циркуляційна пропозиція – 505.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChainBounty до USD становила $ +0.00113486.
За останні 30 днів зміна ціни ChainBounty до USD становила $ -0.0172368841.
За останні 60 днів зміна ціни ChainBounty до USD становила $ -0.0054998977.
За останні 90 днів зміна ціни ChainBounty до USD становила $ -0.00638952705560068.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00113486
|+1.97%
|30 днів
|$ -0.0172368841
|-29.33%
|60 днів
|$ -0.0054998977
|-9.35%
|90 днів
|$ -0.00638952705560068
|-9.80%
Останній аналіз цін ChainBounty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+1.97%
+2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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