Сьогоднішня ціна Chainbing (CBG)

Поточна ціна Chainbing (CBG) сьогодні становить 0.088572 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chainbing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.11K USD

- зміна ціни Chainbing протягом дня — -5.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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