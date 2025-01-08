Ціна Chainbing (CBG)
Поточна ціна Chainbing (CBG) сьогодні становить 0.088572 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chainbing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.11K USD
- зміна ціни Chainbing протягом дня — -5.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CBG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CBG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chainbing до USD становила $ -0.00496612177596853.
За останні 30 днів зміна ціни Chainbing до USD становила $ -0.0310086143.
За останні 60 днів зміна ціни Chainbing до USD становила $ -0.0257534958.
За останні 90 днів зміна ціни Chainbing до USD становила $ -0.03294887797926907.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00496612177596853
|-5.30%
|30 днів
|$ -0.0310086143
|-35.00%
|60 днів
|$ -0.0257534958
|-29.07%
|90 днів
|$ -0.03294887797926907
|-27.11%
Останній аналіз цін Chainbing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.91%
-5.30%
-2.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chainbing is dedicated to storing, indexing, analyzing, and sharing data on the blockchain to provide users with fast and accurate information.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CBG до AUD
A$0.1417152
|1 CBG до GBP
￡0.0708576
|1 CBG до EUR
€0.08502912
|1 CBG до USD
$0.088572
|1 CBG до MYR
RM0.39768828
|1 CBG до TRY
₺3.12924876
|1 CBG до JPY
¥14.0032332
|1 CBG до RUB
₽9.499347
|1 CBG до INR
₹7.60213476
|1 CBG до IDR
Rp1,428.58044516
|1 CBG до PHP
₱5.16729048
|1 CBG до EGP
￡E.4.4861718
|1 CBG до BRL
R$0.5402892
|1 CBG до CAD
C$0.12665796
|1 CBG до BDT
৳10.7880696
|1 CBG до NGN
₦136.89599748
|1 CBG до UAH
₴3.76785288
|1 CBG до VES
Bs4.694316
|1 CBG до PKR
Rs24.82318872
|1 CBG до KZT
₸47.08753236
|1 CBG до THB
฿3.06104832
|1 CBG до TWD
NT$2.90604732
|1 CBG до CHF
Fr0.0797148
|1 CBG до HKD
HK$0.68820444
|1 CBG до MAD
.د.م0.89103432