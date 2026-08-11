Сьогоднішня ціна Chain4Energy

Поточна ціна Chain4Energy (C4E) сьогодні становить $ 0.0017826, зі зміною 0.89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації C4E до USD становить $ 0.0017826 за C4E.

Chain4Energy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 218,819, з циркуляційною пропозицією у 122.75M C4E. Протягом останніх 24 годин C4E торгувався між $ 0.00177035 (мінімум) та $ 0.00181271 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.079614, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці C4E змінився на -0.32% за останню годину та на +10.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8.02.

Ринкова інформація щодо Chain4Energy (C4E)

Ринкова капіталізація $ 218.82K$ 218.82K $ 218.82K Обсяг (за 24 год) $ 8.02$ 8.02 $ 8.02 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 565.78K$ 565.78K $ 565.78K Циркуляційне постачання 122.75M 122.75M 122.75M Загальна пропозиція 317,392,395.0591 317,392,395.0591 317,392,395.0591

Поточна ринкова капіталізація Chain4Energy — $ 218.82K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8.02. Циркуляційна пропозиція C4E — 122.75M, зі загальною пропозицією 317392395.0591. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 565.78K.