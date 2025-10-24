Інформація щодо ціни Chain Talk Daily (CTD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00415884$ 0,00415884 $ 0,00415884 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,07% Зміна ціни (1 дн.) +5,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,43%

Актуальна ціна Chain Talk Daily (CTD) становить --. За останні 24 години CTD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CTD становить $ 0,00415884, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CTD змінився на -0,07% за останню годину, +5,28% за 24 години та на -9,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chain Talk Daily (CTD)

Ринкова капіталізація $ 179,88K$ 179,88K $ 179,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 179,88K$ 179,88K $ 179,88K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Chain Talk Daily — $ 179,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CTD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 179,88K.