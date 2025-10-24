Актуальна ціна Chain Talk Daily сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CTD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CTD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Chain Talk Daily сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CTD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CTD на MEXC вже зараз.

Докладніше про CTD

Інформація про ціну CTD

Офіційний вебсайт CTD

Токеноміка CTD

Прогноз ціни CTD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Chain Talk Daily

Ціна Chain Talk Daily (CTD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CTD до USD:

$0,00017979
$0,00017979$0,00017979
+5,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Chain Talk Daily (CTD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:38:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Chain Talk Daily (CTD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00415884
$ 0,00415884$ 0,00415884

$ 0
$ 0$ 0

-0,07%

+5,28%

-9,43%

-9,43%

Актуальна ціна Chain Talk Daily (CTD) становить --. За останні 24 години CTD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CTD становить $ 0,00415884, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CTD змінився на -0,07% за останню годину, +5,28% за 24 години та на -9,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chain Talk Daily (CTD)

$ 179,88K
$ 179,88K$ 179,88K

--
----

$ 179,88K
$ 179,88K$ 179,88K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Chain Talk Daily — $ 179,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CTD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 179,88K.

Історія ціни Chain Talk Daily (CTD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chain Talk Daily до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chain Talk Daily до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chain Talk Daily до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chain Talk Daily до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,28%
30 днів$ 0-13,69%
60 днів$ 0+45,12%
90 днів$ 0--

Що таке Chain Talk Daily (CTD)

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Chain Talk Daily (CTD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Chain Talk Daily (USD)

Скільки коштуватиме Chain Talk Daily (CTD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Chain Talk Daily (CTD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Chain Talk Daily.

Перегляньте прогноз ціни Chain Talk Daily вже зараз!

CTD до місцевих валют

Токеноміка Chain Talk Daily (CTD)

Розуміння токеноміки Chain Talk Daily (CTD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CTD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Chain Talk Daily (CTD)

Скільки сьогодні коштує Chain Talk Daily (CTD)?
Актуальна ціна CTD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CTD до USD?
Поточна ціна CTD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Chain Talk Daily?
Ринкова капіталізація CTD — $ 179,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CTD?
Циркуляційна пропозиція CTD — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CTD?
CTD досяг історичної максимальної ціни у 0,00415884 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CTD?
Історична мінімальна ціна CTD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CTD?
Актуальний обсяг торгівлі CTD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CTD цього року?
CTD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CTD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:38:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Chain Talk Daily (CTD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.