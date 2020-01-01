Токеноміка Chain of Legends (CLEG) Дізнайтеся ключову інформацію про Chain of Legends (CLEG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chain of Legends (CLEG) Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Офіційний вебсайт: https://chainoflegends.com/ Купити CLEG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chain of Legends (CLEG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chain of Legends (CLEG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,06K $ 26,06K $ 26,06K Загальна пропозиція: $ 623,57M $ 623,57M $ 623,57M Циркуляційна пропозиція: $ 68,33M $ 68,33M $ 68,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 237,77K $ 237,77K $ 237,77K Історичний максимум: $ 0,199246 $ 0,199246 $ 0,199246 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038131 $ 0,00038131 $ 0,00038131 Дізнайтеся більше про ціну Chain of Legends (CLEG)

Токеноміка Chain of Legends (CLEG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chain of Legends (CLEG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLEG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLEG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLEG, досліджуйте ціну токена CLEG в реальному часі!

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