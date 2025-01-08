Ціна Chain of Legends (CLEG)
Поточна ціна Chain of Legends (CLEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.49K USD. Ціна CLEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chain of Legends:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62K USD
- зміна ціни Chain of Legends протягом дня — -4.04%
- циркуляційна пропозиція – 68.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chain of Legends до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chain of Legends до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chain of Legends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chain of Legends до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.04%
|30 днів
|$ 0
|-21.97%
|60 днів
|$ 0
|-24.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chain of Legends: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-4.04%
-2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.
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