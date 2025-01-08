Сьогоднішня ціна Chain of Legends (CLEG)

Поточна ціна Chain of Legends (CLEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.49K USD. Ціна CLEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chain of Legends:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.62K USD

- зміна ціни Chain of Legends протягом дня — -4.04%

- циркуляційна пропозиція – 68.33M USD

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