Ціна Chain Guardians (CGG)
Поточна ціна Chain Guardians (CGG) сьогодні становить 0.00391538 USD з ринковою капіталізацією $ 438.13K USD. Ціна CGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chain Guardians:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.02K USD
- зміна ціни Chain Guardians протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 111.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chain Guardians до USD становила $ -0.00011009154280256.
За останні 30 днів зміна ціни Chain Guardians до USD становила $ -0.0021034502.
За останні 60 днів зміна ціни Chain Guardians до USD становила $ -0.0030366645.
За останні 90 днів зміна ціни Chain Guardians до USD становила $ -0.007372754256094694.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00011009154280256
|-2.73%
|30 днів
|$ -0.0021034502
|-53.72%
|60 днів
|$ -0.0030366645
|-77.55%
|90 днів
|$ -0.007372754256094694
|-65.31%
Останній аналіз цін Chain Guardians: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-2.73%
-21.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.
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