Сьогоднішня ціна Chain Guardians (CGG)

Поточна ціна Chain Guardians (CGG) сьогодні становить 0.00391538 USD з ринковою капіталізацією $ 438.13K USD. Ціна CGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chain Guardians:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.02K USD

- зміна ціни Chain Guardians протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 111.90M USD

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