Ціна Chain Games (CHAIN)
Поточна ціна Chain Games (CHAIN) сьогодні становить 0.02027226 USD з ринковою капіталізацією $ 7.69M USD. Ціна CHAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chain Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.24K USD
- зміна ціни Chain Games протягом дня — -5.71%
- циркуляційна пропозиція – 379.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chain Games до USD становила $ -0.00122777550895589.
За останні 30 днів зміна ціни Chain Games до USD становила $ +0.0065125689.
За останні 60 днів зміна ціни Chain Games до USD становила $ +0.0053552377.
За останні 90 днів зміна ціни Chain Games до USD становила $ +0.001775008210002218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00122777550895589
|-5.71%
|30 днів
|$ +0.0065125689
|+32.13%
|60 днів
|$ +0.0053552377
|+26.42%
|90 днів
|$ +0.001775008210002218
|+9.60%
Останній аналіз цін Chain Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
-5.71%
-8.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.
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