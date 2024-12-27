Сьогоднішня ціна Chain Games (CHAIN)

Поточна ціна Chain Games (CHAIN) сьогодні становить 0.02027226 USD з ринковою капіталізацією $ 7.69M USD. Ціна CHAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chain Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.24K USD

- зміна ціни Chain Games протягом дня — -5.71%

- циркуляційна пропозиція – 379.87M USD

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