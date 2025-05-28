Ціна Chain Fox (CFXSOL)
Поточна ціна Chain Fox (CFXSOL) сьогодні становить 0,00473844 USD з ринковою капіталізацією $ 4,67M USD. Ціна CFXSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chain Fox:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Chain Fox протягом дня — +6,24%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chain Fox до USD становила $ +0,00027821.
За останні 30 днів зміна ціни Chain Fox до USD становила $ +0,0109086408.
За останні 60 днів зміна ціни Chain Fox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chain Fox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00027821
|+6,24%
|30 днів
|$ +0,0109086408
|+230,22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chain Fox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6,18%
+6,24%
+34,66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bolstering blockchain defenses.
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