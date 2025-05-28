Сьогоднішня ціна Chain Fox (CFXSOL)

Поточна ціна Chain Fox (CFXSOL) сьогодні становить 0,00473844 USD з ринковою капіталізацією $ 4,67M USD. Ціна CFXSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chain Fox:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chain Fox протягом дня — +6,24%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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