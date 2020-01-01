Токеноміка Chain Colosseum Phoenix (CCP) Дізнайтеся ключову інформацію про Chain Colosseum Phoenix (CCP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chain Colosseum Phoenix (CCP) Chain Colosseum Phoenix is a Web3 game application with built-in Game-Fi elements. Players can earn in-game currency by fighting and defeating various monsters with heroes summoned from the Summoner’s book. The heroes that the player owns and the in-game currency they earn will be on the blockchain. This can be traded between other players by using the marketplace. Defeating enemy monsters in battle mode earns you CCP (utility token) and treasure chests. CCP can be used to enhance heroes, summons (mints), and strengthen GEMs. The treasure chests contain important items. Items such as GEMs needed to further increase a hero's abilities, special remedies for illnesses, and summoning stones needed for summoning. The battle mode uses simple turn-based commands. The player anticipates the enemy's actions and selects the hero's action from either attack or defend. The more rare monsters you kill, the bigger the reward. At times the rewards will be the talk of the town on social networking sites. Energy is increased by possessing more heroes. The more energy you have, the more you can play the battle mode consecutively, which in return, increases your chances of winning CCP and treasure chests. Офіційний вебсайт: https://phoenix.chaincolosseum.org/ Купити CCP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chain Colosseum Phoenix (CCP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chain Colosseum Phoenix (CCP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,82K $ 106,82K $ 106,82K Загальна пропозиція: $ 5,24M $ 5,24M $ 5,24M Циркуляційна пропозиція: $ 5,24M $ 5,24M $ 5,24M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,82K $ 106,82K $ 106,82K Історичний максимум: $ 0,274353 $ 0,274353 $ 0,274353 Історичний мінімум: $ 0,01978179 $ 0,01978179 $ 0,01978179 Поточна ціна: $ 0,02039665 $ 0,02039665 $ 0,02039665 Дізнайтеся більше про ціну Chain Colosseum Phoenix (CCP)

Токеноміка Chain Colosseum Phoenix (CCP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chain Colosseum Phoenix (CCP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CCP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CCP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CCP, досліджуйте ціну токена CCP в реальному часі!

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