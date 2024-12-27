Ціна Chain Colosseum Phoenix (CCP)
Поточна ціна Chain Colosseum Phoenix (CCP) сьогодні становить 0.244401 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна CCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chain Colosseum Phoenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.11K USD
- зміна ціни Chain Colosseum Phoenix протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 5.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ +0.00258585.
За останні 30 днів зміна ціни Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ +0.0085726827.
За останні 60 днів зміна ціни Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chain Colosseum Phoenix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00258585
|+1.07%
|30 днів
|$ +0.0085726827
|+3.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chain Colosseum Phoenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
+1.07%
+1.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chain Colosseum Phoenix is a Web3 game application with built-in Game-Fi elements. Players can earn in-game currency by fighting and defeating various monsters with heroes summoned from the Summoner’s book. The heroes that the player owns and the in-game currency they earn will be on the blockchain. This can be traded between other players by using the marketplace. Defeating enemy monsters in battle mode earns you CCP (utility token) and treasure chests. CCP can be used to enhance heroes, summons (mints), and strengthen GEMs. The treasure chests contain important items. Items such as GEMs needed to further increase a hero's abilities, special remedies for illnesses, and summoning stones needed for summoning. The battle mode uses simple turn-based commands. The player anticipates the enemy's actions and selects the hero's action from either attack or defend. The more rare monsters you kill, the bigger the reward. At times the rewards will be the talk of the town on social networking sites. Energy is increased by possessing more heroes. The more energy you have, the more you can play the battle mode consecutively, which in return, increases your chances of winning CCP and treasure chests.
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