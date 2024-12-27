Сьогоднішня ціна Chain Colosseum Phoenix (CCP)

Поточна ціна Chain Colosseum Phoenix (CCP) сьогодні становить 0.244401 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна CCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chain Colosseum Phoenix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.11K USD

- зміна ціни Chain Colosseum Phoenix протягом дня — +1.07%

- циркуляційна пропозиція – 5.24M USD

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