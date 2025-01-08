Ціна CHADY (CHADY)
Поточна ціна CHADY (CHADY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.09K USD. Ціна CHADY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHADY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.86 USD
- зміна ціни CHADY протягом дня — -7.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHADY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHADY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHADY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHADY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.03%
|30 днів
|$ 0
|-39.02%
|60 днів
|$ 0
|-61.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHADY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-7.03%
+12.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chady is a memetoken that is created by Brazilian scriptwriter. It's a meme token that have huge goals and wanna make huge difference in crypto page. The Chad of solana. Chady is a degen obsessed with his hair. He is fearless. In fact fear is afraid of him. Token is all about community because they are those who makes a project whole. We wanna create a safe place for them and show them that they can trust us.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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