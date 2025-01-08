Сьогоднішня ціна CHADY (CHADY)

Поточна ціна CHADY (CHADY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.09K USD. Ціна CHADY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHADY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.86 USD

- зміна ціни CHADY протягом дня — -7.03%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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