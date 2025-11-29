Що таке $ZARD

Токеноміка Chadrizard ($ZARD) Дізнайтеся ключову інформацію про Chadrizard ($ZARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни Chadrizard ($ZARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chadrizard ($ZARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,55K Загальна пропозиція: $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 31,55K Історичний максимум: $ 0,00022552 Історичний мінімум: $ 0,00002598 Поточна ціна: $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chadrizard ($ZARD) Купити $ZARD зараз!

Інформація Chadrizard ($ZARD) Офіційний вебсайт: https://chadrizardonbase.com/chadrizard

Токеноміка Chadrizard ($ZARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chadrizard ($ZARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $ZARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ZARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ZARD, досліджуйте ціну токена $ZARD в реальному часі!

Прогноз ціни $ZARD Хочете знати, куди рухається $ZARD? Наша сторінка прогнозу ціни $ZARD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $ZARD зараз!

