Інформація щодо ціни Chadrizard ($ZARD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,41% Зміна ціни (1 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +58,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +58,12%

Актуальна ціна Chadrizard ($ZARD) становить --. За останні 24 години $ZARD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $ZARD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $ZARD змінився на +1,41% за останню годину, -0,13% за 24 години та на +58,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chadrizard ($ZARD)

Ринкова капіталізація $ 147,04K$ 147,04K $ 147,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 147,04K$ 147,04K $ 147,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Chadrizard — $ 147,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $ZARD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 147,04K.