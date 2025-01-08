Ціна Chadimir Putni (PUTNI)
Поточна ціна Chadimir Putni (PUTNI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUTNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chadimir Putni:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.37 USD
- зміна ціни Chadimir Putni протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chadimir Putni до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chadimir Putni до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chadimir Putni до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chadimir Putni до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.10%
|30 днів
|$ 0
|-26.20%
|60 днів
|$ 0
|-42.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chadimir Putni: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.10%
-5.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chadimir Putni is da leeder of Rusha. His mishun is to ragpool youcrane, to reeform da Soyvet Onion. Oan oof Putnis besfren es Doland Tremp, an swole enmy Jeo Boden. We’re here to bring togetha all da Rusha Soyvets an support oan anotha thru da highs and lows. Putni is gud guy. We lyk Putni.
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