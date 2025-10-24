Інформація щодо ціни ChadFi (CHADFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00174818$ 0,00174818 $ 0,00174818 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,28% Зміна ціни (1 дн.) +3,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,62%

Актуальна ціна ChadFi (CHADFI) становить --. За останні 24 години CHADFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHADFI становить $ 0,00174818, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CHADFI змінився на +1,28% за останню годину, +3,39% за 24 години та на +1,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ChadFi (CHADFI)

Ринкова капіталізація $ 862,61K$ 862,61K $ 862,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 862,61K$ 862,61K $ 862,61K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ChadFi — $ 862,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHADFI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 862,61K.