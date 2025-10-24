Актуальна ціна ChadFi сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CHADFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CHADFI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ChadFi сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CHADFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CHADFI на MEXC вже зараз.

Ціна ChadFi (CHADFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CHADFI до USD:

$0,00086348
+3,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ChadFi (CHADFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:38:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ChadFi (CHADFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,00174818
$ 0
+1,28%

+3,39%

+1,62%

+1,62%

Актуальна ціна ChadFi (CHADFI) становить --. За останні 24 години CHADFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHADFI становить $ 0,00174818, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CHADFI змінився на +1,28% за останню годину, +3,39% за 24 години та на +1,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ChadFi (CHADFI)

$ 862,61K
--
$ 862,61K
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація ChadFi — $ 862,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHADFI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 862,61K.

Історія ціни ChadFi (CHADFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChadFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChadFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChadFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChadFi до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,39%
30 днів$ 0-12,67%
60 днів$ 0-36,19%
90 днів$ 0--

Що таке ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни ChadFi (USD)

Скільки коштуватиме ChadFi (CHADFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ChadFi (CHADFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ChadFi.

Перегляньте прогноз ціни ChadFi вже зараз!

CHADFI до місцевих валют

Токеноміка ChadFi (CHADFI)

Розуміння токеноміки ChadFi (CHADFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CHADFI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ChadFi (CHADFI)

Скільки сьогодні коштує ChadFi (CHADFI)?
Актуальна ціна CHADFI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CHADFI до USD?
Поточна ціна CHADFI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ChadFi?
Ринкова капіталізація CHADFI — $ 862,61K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CHADFI?
Циркуляційна пропозиція CHADFI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CHADFI?
CHADFI досяг історичної максимальної ціни у 0,00174818 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CHADFI?
Історична мінімальна ціна CHADFI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CHADFI?
Актуальний обсяг торгівлі CHADFI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CHADFI цього року?
CHADFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CHADFI для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.