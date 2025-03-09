Ціна Chadette (CHADETTE)
Поточна ціна Chadette (CHADETTE) сьогодні становить 0.00159377 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна CHADETTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chadette:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.14K USD
- зміна ціни Chadette протягом дня — -6.35%
- циркуляційна пропозиція – 991.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chadette до USD становила $ -0.000108226581206976.
За останні 30 днів зміна ціни Chadette до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chadette до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chadette до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000108226581206976
|-6.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chadette: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-6.35%
+71.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.
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