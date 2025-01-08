Сьогоднішня ціна CHADAI (CHADAI)

Поточна ціна CHADAI (CHADAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.91K USD. Ціна CHADAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHADAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.22 USD

- зміна ціни CHADAI протягом дня — -11.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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