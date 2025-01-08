Ціна CHADAI (CHADAI)
Поточна ціна CHADAI (CHADAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.91K USD. Ціна CHADAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHADAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.22 USD
- зміна ціни CHADAI протягом дня — -11.27%
- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHADAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHADAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHADAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHADAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.27%
|30 днів
|$ 0
|-6.35%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHADAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
-11.27%
-2.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.
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