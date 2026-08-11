Сьогоднішня ціна CHAD Token

Поточна ціна CHAD Token (CHAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHAD до USD становить $ 0 за CHAD.

CHAD Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 93 741, з циркуляційною пропозицією у 5,00B CHAD. Протягом останніх 24 годин CHAD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHAD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CHAD Token (CHAD)

Ринкова капіталізація $ 93,74K$ 93,74K $ 93,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 93,74K$ 93,74K $ 93,74K Циркуляційне постачання 5,00B 5,00B 5,00B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CHAD Token — $ 93,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHAD — 5,00B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 93,74K.