Ціна Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)
Поточна ціна Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.51K USD. Ціна PEMDAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chad Grammatical Model Launch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.05K USD
- зміна ціни Chad Grammatical Model Launch протягом дня — -4.14%
- циркуляційна пропозиція – 999.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chad Grammatical Model Launch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chad Grammatical Model Launch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chad Grammatical Model Launch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chad Grammatical Model Launch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chad Grammatical Model Launch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.78%
-4.14%
-20.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.
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