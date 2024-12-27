Ціна Chad Coin (CHAD)
Поточна ціна Chad Coin (CHAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна CHAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chad Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.28 USD
- зміна ціни Chad Coin протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 235.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chad Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chad Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chad Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chad Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.62%
|30 днів
|$ 0
|-30.84%
|60 днів
|$ 0
|+79.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chad Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.48%
-0.62%
+2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!
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